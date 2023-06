Colombie: La mère des enfants rescapés a survécu 4 jours au crash

Quatre enfants indigènes Uiototo, Lesly (13 ans), Soleiny (9), Tien Noriel (5) et Cristin (1) ont été retrouvés vivants vendredi après-midi par les sauveteurs, alors qu’ils erraient seuls dans la jungle depuis le crash le 1er mai du petit avion Cessna 206 à bord duquel ils voyageaient avec leur mère, le pilote et un proche. Les trois adultes sont décédés dans l’accident. «Avant de mourir, la mère leur a dit: «Allez-y, partez! Peut-être verrez-vous qui est votre père, et que vous connaîtrez ce qu’est l’amour d’un père, comme je vous l’ai montré»», a expliqué Manuel Miller Ranoque Morales.