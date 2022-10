Canton de Neuchâtel: La mère des jumeaux enlevés voulait «se rapprocher de l’ONU»

Selon la police et le Ministère public neuchâtelois, la grand-mère des jumeaux a été ligotée et violentée lors de leur rapt, perpétré par le père et des complices à la Chaux-de-Fonds, la semaine dernière. «Mon client dit qu’il n’y a pas eu de recours à la violence», relaie Me Frédéric Hainard, avocat de Juan. «Elle souffre de deux côtes cassées, d’ecchymoses et est toujours hospitalisée. Ces lésions attestent de la brutalité de l’agression», réplique Me Olivier Peter, défenseur d’Inès. Juan sera auditionné vendredi par la justice française à Pau.