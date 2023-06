La mère des jumeaux espagnols condamnée pour harcèlement

Nouveau rebondissement dans une rocambolesque affaire qui agite les médias suisses et espagnols depuis plus d’un an. Recherchée par les autorités espagnoles, car elle s’est enfuie avec ses enfants alors que le père en avait la garde, une Madrilène s’est réfugiée en Suisse depuis mars 2022. L’été suivant, le père avait à son tour kidnappé les jumeaux, mais il avait été rattrapé par la police française , peu avant d’atteindre la frontière avec son pays. Finalement, les enfants avaient été rendus à la mère, une décision encore confirmée ce printemps par le Tribunal fédéral.

Dans ce contexte, voilà que le journal «Arcinfo» révèle que la maman a, désormais, interdiction d’approcher à moins de 50 mètres le domicile d’un Chaux-de-Fonnier. Elle et ce dernier avaient entretenu une relation durant plusieurs mois en 2022. Mais quand il a souhaité y mettre un terme, la Madrilène ne l’a pas entendu de cette oreille. Elle l’aurait harcelé d’appels et de messages, elle se serait imposée à son domicile, elle aurait mis un traceur sur son téléphone, elle se serait infligé des coups pour ensuite accuser son ex, elle l’aurait menacé avec un couteau et elle aurait aussi répondu à la plainte du Chaux-de-Fonnier par une contre-plainte, une tactique qu’elle avait déjà utilisée en Espagne contre le père de ses enfants.