Tuerie au Texas : La mère du tueur: «Mon fils n'était pas une personne violente»

Alors qu'elle veillait aux côtés de sa mère blessée dans la fusillade, la génitrice du tireur de l'école primaire texane a affirmé que son fils n'était pas une «personne violente mais un solitaire».

Adriana Reyes, la mère de Salvador Ramos, qui a abattu 19 enfants et deux enseignantes au Texas, a affirmé qu'il «n'était pas une personne violente». Elle a déclaré qu'elle était «surprise» qu’il ait ouvert le feu mardi lors de l’horrible tuerie à l'école primaire Robb à Uvalde.

Elle a admis que son fils était «solitaire, discret et qu’il n'avait pas beaucoup d'amis», mais a rejeté les informations selon lesquelles elle avait une relation toxique avec lui. Dans une interview exclusive avec le DailyMail , elle n'a pas répondu aux allégations selon lesquelles elle était une toxicomane qui l’avait abandonné et obligé à aller vivre avec sa grand-mère Celia Gonzalez.

«Si j'avais su, je l'aurais signalé»

Elle a dit que la dernière fois qu'elle lui avait parlé, c'était lundi dernier, le jour de son anniversaire, ajoutant: «J'avais une carte et un animal en peluche Snoopy à lui donner.» Elle a conclu qu’elle allait s’occuper de sa mère avec sa soeur lorsqu'elle sortira de l’hôpital.

Plus tôt dans la journée, Rolando Reyes, 74 ans, le mari de Gonzalez, a également affirmé que son petit-fils était un adolescent calme qui passait la plupart de son temps seul dans sa chambre. Il a aussi révélé que la famille n'avait aucune idée que Salvador s’était légalement procuré deux armes la semaine dernière. «Je ne savais pas qu'il avait des armes. Si j'avais su, je l'aurais signalé», avait-il alors déclaré à ABC News.

L’horreur

Le lycéen, qui a d’abord visé sa grand-mère, s’est ensuite rendu à l’école primaire Robb, près de laquelle il a accidenté sa voiture avant d’y entrer et d’y donner libre cours à sa folie meurtrière dans une seule classe, selon la presse. Il a tué 19 jeunes élèves, âgés d’une dizaine d’années tout au plus, et deux enseignantes, avant d’être abattu par la police.