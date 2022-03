Procès du 13-Novembre : Financement du terrorisme: «Je ne voulais qu’aider mon fils»

Pour sanctionner un «aveuglement complice», l'accusation a requis vendredi 4 ans de prison, dont 1 an ferme, contre la mère d'un des trois jihadistes qui ont attaqué le Bataclan.

Le Bataclan, le 29 novembre 2015, plus de deux semaines après les attentats de Paris qui ont fait 130 morts et plus de 350 blessés.

«L’amour filial au-dessus de tout»

Pendant plus de sept heures, le tribunal correctionnel de Paris s’est penché sur un dossier «irrigué» par les pièces de l’enquête sur les attaques qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis, dont le procès se poursuit depuis septembre. La mère de Foued Mohamed Aggad, l’un des trois jihadistes qui ont attaqué la salle de concert parisienne, était poursuivie pour avoir envoyé à son fils et sa compagne sept mandats, pour un total de plus de 13’000 euros, et un colis entre août 2014 et août 2015.