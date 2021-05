Fribourg - Elle abusait de sa fille et envoyait la vidéo à son amant: prison ferme

Dans le cas du père présumé, un Français, la peine est assortie d’une expulsion de cinq ans. «Pour les crimes que vous avez commis, l’expulsion est obligatoire. S’il existe bien des cas de rigueur, ceux-ci doivent demeurer l’exception», a rappelé la présidente. C’est que cet homme, de près de 50 ans, est marié avec une autre femme. Ensemble, ils élèvent deux enfants. Ils espérait donc faire valoir qu’une expulsion serait traumatisante pour ces derniers. «La France n’est pas si loin. Vos enfants pourront venir vous voir et vous pourrez aussi communiquer par vidéoconférence. De toute façon, on ne peut pas sérieusement renoncer à votre expulsion pour le bien de vos enfants, après que vous ayez fait du mal à d’autres enfants», a rétorqué la juge. «Nous allons probablement faire appel, mais uniquement pour l’expulsion. Pas pour la condamnation», explique l’avocat de la défense.

En revanche, l’homme a été acquitté de la contrainte, une accusation formulée par sa maîtresse. Elle soutenait que c’était parce qu’elle avait peur qu’il diffuse les vidéos qu’il possédait d’elle, qu’elle avait satisfait à ses demandes. Mais de telles menaces ne sont pas attestées. De plus, elle a su lui dire non pour des choses importantes – comme avorter – et elle a envoyé un certain nombre de vidéos de sa propre initiative. D’ailleurs, elle a encore proposé de lui en faire parvenir, après que la police soit intervenue au domicile de son amant.