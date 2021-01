Communication : La messagerie d’entreprise Slack connait une panne de plusieurs heures

Selon des témoignages d’utilisateurs sur les réseaux sociaux, plusieurs pays ont rencontré le même problème avec l’application, lundi.

Anadolu Agency via AFP

Selon le site spécialisé Downdetector, les premiers signalements de perturbations qui touchaient toutes les fonctionnalités de l’application (authentification, messagerie, appels, etc.) ont commencé vers 15H00 GMT et semblaient en régression une heure plus tard.