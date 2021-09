Polémique : La messagerie ProtonMail livre des infos d’activistes

Basée en Suisse, la messagerie axée sur la protection de la vie privée s’est expliquée après avoir communiqué les adresses IP de militants français.

Le service de messagerie sécurisée ProtonMail, qui fait de la protection de la vie privée de ses utilisateurs son cheval de bataille, a créé la polémique en confirmant qu’il n’était pas au-dessus des lois. D’après le site Secours Rouge, l’entreprise, dont les serveurs sont situés en Suisse, a contribué à l’arrestation d’activistes français du mouvement Youth for Climate en livrant les adresses IP liées à leurs comptes. La firme a cédé à la demande du Département fédéral suisse de justice et police, qui répondait à une requête des autorités françaises via Europol. Les militants en question sont accusés d’avoir provoqué des incidents avec leur série d’occupations dans un quartier de Paris en 2020 et 2021 pour lutter contre sa gentrification.