Brésil : Bolsonaro qualifie l’interdiction de Telegram d’«irrecevable»

Le président brésilien avait fait de la populaire messagerie en ligne un de ses moyens de communication privilégiés.

Le compte Telegram de Jair Bolsonaro compte plus d’un million d’abonnés.

À plusieurs reprises, Telegram «n’a pas respecté des ordres judiciaires», a écrit le juge Alexandre de Moraes dans son arrêt publié sur le site officiel de la Cour suprême, qui ordonne «la suspension complète et intégrale du fonctionnement au Brésil de Télégram», téléchargée sur 53% des téléphones mobiles. La décision «est irrecevable», a réagi le président Bolsonaro. Le juge «n’a pas agi contre les deux ou trois personnes qui selon lui devraient être bloquées, alors il décide d’affecter 70 millions de personnes (…). Ce qui est en jeu, c’est notre liberté», a déclaré le président.

Cette messagerie en ligne cryptée était une clef de voûte de la stratégie de campagne de Jair Bolsonaro, qui vise la réélection à la présidentielle d’octobre et défend la liberté d’expression sans limite. Auparavant, le ministre de la Justice et de la Sécurité, Anderson Torres, avait déclaré sur Twitter que des millions de Brésiliens étaient «lésés par une décision individuelle» et ajouté que son ministère étudiait «une solution pour redonner au peuple le droit d’utiliser le réseau social», sans préciser quelle mesure il entendait adopter.