Rencontre avec les scientifiques : La «messe» climatique sera ignorée par deux tiers des élus

Les discussions prévues avec des scientifiques n’ont pas convaincu un grand nombre d’élus. Sur internet, partisans et opposants de la rencontre s’écharpent.

«Je n’irai pas à la messe». Le message posté sur Twitter par le conseiller national Philippe Nantermod (PLR/VS) a soulevé un vent d’indignation parmi des internautes écologistes. La messe, pour le libéral-radical, c’est la séance organisée lundi après-midi lors de laquelle «le Parlement rencontre les milieux scientifiques» autour des questions climatiques. Y participeront notamment des universitaires et membres du GIEC, dont le dernier rapport alarmant sur l’avenir de l’humanité vient de paraître .

Comme un antivax?

La bioéthicienne Samia Hürst, l’une des voix scientifiques lors de la pandémie de Covid, a elle aussi réagi. «Une messe? Vraiment? Pouvez-vous nous en dire davantage?» a-t-elle interpellé. «La messe anticapitaliste et pro-décroissance», a répondu Philippe Nantermod, s’expliquant en disant qu’il ne nie pas le fondement scientifique autour du dérèglement climatique, mais qu’il rejette les propositions de solutions. «Ne mélangeons pas le fait d’écouter les experts et d’appliquer uniquement leurs recettes. Le politique doit faire des arbitrages», écrit-il.

La droite peu intéressée

Lui a le mérite d’étayer son refus d’assister à la rencontre. Car bien d’autres ont tout bonnement décidé de la bouder sans autre forme d’explication. Comme le relevait «Le Matin Dimanche», seuls 88 des 246 parlementaires fédéraux se sont inscrits pour y participer. Verts, socialistes et Vert’libéraux sont les plus intéressés. Au Centre, seuls 14 élus sur 45 prévoient de s’y rendre, au PLR, c’est 7 sur 41 et à l’UDC 5 sur 62.