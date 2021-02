Embouteillages dans le programme

«Suffisamment d’athlètes suisses sélectionnés»

Le bouleversement du planning des épreuves va resserrer le calendrier et pourrait avoir des conséquences sur le programme des skieurs et skieuses helvétiques. « Là, on se retrouve déjà avec des athlètes qui vont devoir disputer des épreuves quatre jours de suite, a expliqué dans l’aire d’arrivée Urs Lehmann, le président de Swiss-Ski. On va revoir la planification individuelle des athlètes et il pourrait y avoir des changements pour les Suisses. Dans ce genre de situation, les forts deviennent plus forts et les faibles plus faibles. Notre équipe est très forte, elle va donc garder la tête haute et rester concentrée. Il faut garder son calme et ne surtout pas perdre de l’énergie. »