Suisse - La météo a parachevé le travail de sape pour l’hôtellerie

Le tourisme national plus dispendieux

Les hôtes suisses constituent le pilier central de la saison touristique estivale 2021. En cette deuxième année de pandémie, les hôtes résidant en Suisse demeurent également la clientèle la plus importante pour le tourisme suisse. La bonne nouvelle, c’est qu’ils tendent à être plus dépensiers que les clients étrangers. «Les hôtes suisses consomment plus pour des extras, notamment avec des dépenses moyennes plus élevées au restaurant, au spa ou encore pour du shopping», explique Claude Buchs, directeur du Grand Hôtel Bella Tola & St-Luc, dans le Val d’Anniviers (VS).