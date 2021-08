agriculture - La météo aura eu raison de la récolte des fruits à cidre

Une récolte de fruits à cidre beaucoup plus faible que d’habitude. C’est ce que calcule Fruit-Union pour la récolte de cette année. L’organisation estime que la récolte totale de fruits à cidre – des pommes principalement, mais aussi des poires – sera de 55’000 à 65’000 tonnes. En temps normal, 86’312 tonnes de fruits à cidre sont transformées en Suisse en moyenne. Ces prévisions sont les plus basses depuis quatre ans.

En cause: la météo capricieuse de ces derniers mois. Entre un mois d’avril le plus froid enregistré dans les trente dernières années et le temps orageux du mois de juin, la situation a été «intense». Et elle a mis les producteurs «à rude épreuve», a indiqué la filière dans un rapport.