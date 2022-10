Suisse : La météo folle a déboussolé la nature cette année

2022 a été bien plus chaud que les années précédentes et le mois d’octobre est également trop doux. Que ce soit pour les vignes, les arbres fruitiers ou les arbustes, le monde végétal a été perturbé.

On le sait l’année 2022 est en passe de battre tous les records avec au moins 1 à 2 degrés de plus que la moyenne établie entre 1991 et 2020. Et le mois d’octobre est également bien parti pour atteindre des sommets avec plus de 3 degrés au-dessus des normes. Ces températures élevées ont eu des conséquences pour la flore et la végétation. Elles ont été en effet passablement chamboulées, selon MeteoNews.