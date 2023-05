Printemps pourri: La météo n’en a pas fini d’être maussade

Averses et éclaircies alterneront ces prochains jours.

Vous aimez les ciels changeants et l’air frisquet? Vous allez être servis ces prochains jours. En effet, ce mois de mai est marqué par la persistance de conditions perturbées, humides et assez fraîches. Et ce n’est pas fini. Restaurateurs, glaciers ou encore gérants de piscine devront prendre leur mal en patience, prévient mercredi MeteoNews.