La méthode de mise à mort d’un arbre invasif crée l’émoi à Genève

«Mutiler un arbre, le laisser crever à petit feu… Je ne comprends pas cet acharnement.» Samedi, dans une zone boisée de Satigny, entre le Rhône et la zone industrielle du Bois-de-Bay, Pierre Mermoud a découvert une douzaine d’acacias profondément écorcés. Cet horticulteur-paysagiste indépendant s’en est ému, suspectant une action de l’État contre «une espèce soi-disant invasive, mais incluse à notre patrimoine depuis des années».

L’homme a vu juste quant à l’auteur de l’intervention: c’est le Service de la biodiversité, qui a développé cette méthode depuis 2008, avoue volontiers le Département du territoire. Car il a d’excellentes raisons, expose sa porte-parole Rafaèle Gross-Barras. Ces acacias, aussi appelés robiniers, «sont sur la liste noire des espèces envahissantes», vampirisant leurs voisins et appauvrissant le sol.

Soutenir les plantes protégées

Si l’État ne tente pas de l’éradiquer partout («ce serait illusoire et inutile»), il s’y attelle «dans certains milieux naturels précieux» pour favoriser les espèces indigènes. Ici, il s’agit de «revitaliser le cordon boisé du talus, car ce secteur présente un grand intérêt de biodiversité» et abrite diverses plantes protégées et menacées.