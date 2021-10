Indonésie : La «meurtrière à la valise» est sortie de prison à Bali

Condamnée en 2015 en Indonésie pour avoir participé au meurtre de sa mère, dont le corps a été abandonné dans une valise, l’Américaine Heather Mack est désormais libre.

Bonne conduite

«Heather est totalement libre», a déclaré la responsable de la prison, Lili, qui comme beaucoup d’Indonésiens ne porte qu’un nom. «À sa libération, elle était un peu sous le choc et émue. Elle a hésité et a eu peur, mais nous l’avons réconfortée».

Une fille de six ans

Les yeux dissimulés derrière des lunettes de soleil, Heather Mack, qui portait le gilet orange des détenus, a été remise aux services de l’immigration avant son expulsion vers les États-Unis. Le bureau balinais de l’immigration a refusé de commenter son cas et d’indiquer le jour de son départ. Il n’a pas non plus été précisé si sa fille, âgée de six ans aujourd’hui et élevée dans une famille d’accueil à Bali, sera expulsée en même temps.