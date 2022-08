ESSAI ROUTIER: La Microlino 2.0 est la parfaite citadine

Les courbes, l’accès par l’avant, l’allure craquante, la peinture bicolore: visuellement, la Microlino 2.0 n’est pas sans rappeler la légendaire BMW Isetta des années 1950. La voiturette biplace se fait remarquer dès les premiers mètres parcourus dans les rues de Dübendorf, lors de son essai. On regarde, on salue et on s’étonne. La microvoiture électrique de 2,52 mètres de long, 1,47 mètre de large et 1,50 mètre de haut sort du lot parmi tous les SUV et breaks présents sur les routes suisses. Contrairement à ces derniers, trois Microlino tiennent sur un emplacement de parking - d’où l’accès par la porte avant. Il est ainsi possible d’y monter et d’en descendre directement depuis le trottoir.

Petit moteur silencieux

La montée à bord est quelque peu inhabituelle, mais une fois que l’on a pris le coup de main, c’est très simple. Et voilà, c’est parti pour un grand tour dans la petite voiture. On tourne la clé, on tourne le bouton rotatif sur la position «Drive» et c’est parti! Le petit moteur de 17 ch est à peine audible. Trois tailles de batterie sont disponibles avec une autonomie de 91, 177 et 230 kilomètres. Il faut compter trois à quatre heures pour recharger entièrement la batterie sur une prise de courant domestique ordinaire. Comme la voiturette ne pèse que 496 kilos, la Microlino 2.0 est officiellement considérée comme un quadricycle lourd à moteur et entre dans la catégorie L7e, à l’instar d’une moto.

Prêtes pour la grande sortie! Les premières Microlino nous attendaient à Dübendorf pour un premier essai. Microlino L’accès à bord par l’avant est inhabituel, mais pratique. Microlino La voiturette électrique pèse tout juste 500 kg et est par conséquent considérée comme un quadricycle lourd à moteur entrant dans la catégorie L7e. Microlino

La parfaite citadine

L’habitacle est tout aussi compact, mais sympa. La banquette est réglable, ce qui permet aux personnes de grande taille d’y prendre place sans avoir les genoux derrière les oreilles. Le volant est plus petit que celui d’une «vraie» voiture, mais pour le reste, il y a tout ce qu’il faut, y compris des affichages numériques et des écrans bien lisibles. Il ne manque que la climatisation, compensée par un toit ouvrant et deux petites vitres coulissantes pour assurer une petite brise durant la conduite. Cerise sur le gâteau: il y a même un mode «sport» qui permet un démarrage au quart de tour au feu rouge et d’observer une petite flamme apparaître sur l’écran derrière le symbole de la voiture. La vitesse maximale de la microvoiture est de 90 km/h, sachant qu’elle franchit la barre des 50 km/h en 5,0 secondes. Ce n’est peut-être pas la vitesse idéale pour prendre l’autoroute et partir en vacances en Italie, mais c’est largement suffisant pour les trajets quotidiens en ville et en périphérie urbaine.

Un petit miracle en termes d’espace

Il faut un peu s’habituer à la direction, car il n’y a ni direction assistée, ni assistance au freinage, ce qui oblige à appuyer fortement sur la pédale. Il n’y a pas non plus d’airbags, mais une carrosserie autoporteuse en acier qui assure une sécurité nettement plus grande.

Sinon, la voiturette se laisse bien conduire, a une bonne tenue de route dans les virages et absorbe bien l’une ou l’autre bosse. C’est peut-être difficile à croire, mais la Microlino est un petit miracle en termes d’espace et offre un volume de coffre de 230 litres.

Les premières livraisons de la série Pioneer, limitée à 999 exemplaires, débuteront au mois d’août. D’ici la fin de l’année, 1500 Microlino devraient être livrées. Selon Oliver et Merlin Ouboter, codirecteurs de Micro AG et co-inventeurs de la Microlino, 30’000 réservations ont déjà été faites. Les prix démarrent à 14’990 francs.