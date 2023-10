La migration clandestine est en hausse au Tessin

Le nombre de migrants clandestins qui tentent de s’installer ou de traverser le pays ne cesse de grimper au Tessin, selon les statistiques de l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF). Rien qu’au mois de septembre, 7120 séjours illégaux y ont été enregistrés. Les passages irréguliers ont lieu le plus souvent à la frontière sud du Tessin. Pas moins de 4098 y étaient signalés en septembre dernier, contre 2873 en août et 1486 en juillet. Les chiffres de septembre sont légèrement en hausse comparé à ceux de 2022: à la même période, 3703 migrants illégaux résidaient à la frontière sud.