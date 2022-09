Animaux : La Migros accusée de «minimiser l’élevage de masse»

Les images incriminent en particulier trois sites en Valais (à Sierre, Saillon et Vernayaz) qui sont employés par Micarna, une filiale de la Migros qui élève des poussins Optigal (ndlr: «Optigal est synonyme de produits de volaille d’origine suisse avec la garantie d’un élevage respectueux des animaux», écrit la Migros sur son site internet ). Selon Tobias Sennhauser, les hangars sont immenses mais l’espace disponible par animal est réduit. De plus, il n’y aurait pas de sortie vers le pâturage dans un des poulaillers.

S’appuyant sur les dires de la Migros, l’organisation rappelle que 25 millions de poussins sont «produits, engraissés et commercialisés sous le nom de poulets Optigal» sur les trois sites valaisans. Et alors que la Migros évoque un «nid d’amour en Valais» sur son site, Tobias Sennhauser critique le choix des mots, estimant qu’«il est cynique de minimiser ainsi l’élevage de masse».

L’organisation a lancé une pétition demandant au géant orange d’utiliser dans ses élevages «des races à croissance plus lente et plus saine» et d’accorder des sorties régulières aux animaux. «Autrement dit, nous demandons simplement à Migros de tenir ses promesses publicitaires», conclut le président de l’organisation.