Vaud : La Migros distribue 150’000 francs à différents projets vaudois

«Générations champions», porté par le médaillé olympique Sergei Aschwanden, et des recherches sur les vertus thérapeutiques de l’art se partagent le premier prix.

Migros Vaud célèbre cette année ses 75 ans. À cette occasion, le Pour-cent culturel a récompensé douze projets de la vie associative vaudoise, pour un montant total de 150’000 francs. Deux projets se partagent le Grand Prix. «Générations Champions» a reçu 60'000 francs. Porté par l’ancien judoka et médaillé olympique Sergei Aschwanden, il vise à offrir un encadrement aux jeunes sportifs d’élite vaudois en leur apportant un soutien financier et moral sur plusieurs années.

Le deuxième lauréat, qui a reçu 15’000 francs, est une association du nom de Brain Project dont le projet s’intitule «l’Op art rencontre les neurosciences». L’artiste lausannois Youri Messen-Jaschin et le p rofesseur Bogdan Draganski, chercheur et directeur du laboratoire de neuro-imagerie, ont présenté les premiers résultats d’une recherche sur les effets de l’art cinétique et le cerveau. La visualisation de ces œuvres pourrait avoir un effet thérapeutique sur certaines maladies neurologiques, ouvrant ainsi des perspectives médicales inédites.

Dix coups de cœur

Pour finir, les gagnants de s dix prix «Coups de cœur» (7500 francs) sont: la Fondation des Arts et Spectacles de Vevey pour l’événement «Lignes Ouvertes»; la Compagnie Mezza-Luna pour leur spectacle «Dix petites anarchistes»; Fréquence Moteur pour la création artistique «Le milieu»; Sainte-Aube pour la réalisation de son EP; l’Association Cinéma CityClub Pully pour son offre de concerts destinés au jeune public; l’Association Musique et Seniors pour la promotion de ses activités musicales; l’Association Old Chaps pour son projet novateur «Art’s cool»; la Fondation Hirondelle pour la production de vidéos d’éducation aux médias pour la formation des jeunes; la Ferme des Tilleuls pour l’édification de l’œuvre «Colossal» léguée par l’artiste Danielle Jacqui; et l’Association La Coquette pour son projet «La Coquette mobile».