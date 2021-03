Des porte-masques à l’entrée? Non plus

Autre élément, plus difficile à déceler pour les non germanophones: dans la publication, le patron de Migros est nommé Patrick Frischluft («air frais»). Ce dernier y déclare, après avoir pris une grande respiration, qu’il veut amener un peu… «d’air frais» dans la société et tient une suite de propos qui cumule tous les refrains répétés en boucle par les antimasques, antivaccins Covid et qui voient dans la pandémie une gigantesque manipulation mondiale orchestrée dans l’ombre.