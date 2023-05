Suisse: La Migros recentre son organisation et crée une nouvelle société

L’administration de la Fédération des coopératives Migros (FCM) a décidé ce jeudi d’exploiter l’activité des supermarchés Migros via une nouvelle société autonome gérée de manière centralisée. Dans un communiqué, Migros indique que cette nouvelle entité sera une filiale de la FCM qui disposera de son propre conseil d'administration et de sa propre direction. Des représentantes et représentants des coopératives régionales et de la FCM siégeront dans son conseil d'administration.

Le développement des marchés régionaux, la distribution opérationnelle et le réseau de points de vente seront placés sous la responsabilité des dix coopératives régionales. En décembre, les administrations de la FCM et les dix coopératives régionales avaient lancé un projet commun, visant à simplifier l’activité des supermarchés et à rendre son organisation plus efficace. La Migros précise que le but est de permettre «à la clientèle de profiter d’un rapport qualité-prix encore meilleur».