Genève : La Migros retire le lait genevois de ses rayons

La coopérative juge que la production du bout du lac n’est pas assez écologique. Colère des paysans et du Conseil d’Etat.

Différence de prix

La Migros ne commercialise dorénavant plus que des laits bénéficiant du label IP-Suisse. Elle juge qu’il a l’avantage d’être connu par la clientèle et rappelle qu’il favorise une production respectant la biodiversité et le bien-être de l’animal. Le directeur d’Agri Genève pense pour sa part qu’il s’agit avant tout d’une décision économique, puisque le lait GRTA est payé 1 franc le litre aux producteurs, contre seulement 80 centimes pour l’IP Suisse. Il confie aussi au quotidien genevois que si l’aspect environnemental est «peut-être plus poussé chez IP Suisse», les laits GRTA sont des produits locaux qui ne parcourent pas de longues distances.