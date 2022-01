Veillée de Tiananmen : La militante Chow condamnée pour la deuxième fois

Déjà condamnée à un an de prison, l’avocate et militante pro-démocratie a reçu une peine de 15 mois d’emprisonnement supplémentaires.

En 2020 et 2021, la police hongkongaise avait interdit la tenue de ces rassemblements, invoquant l’épidémie de Covid-19 et des menaces en matière de sécurité.

Hong Kong a longtemps été le seul endroit en Chine où la commémoration des événements de Tiananmen était tolérée. Depuis plus de trois décennies, chaque 4 juin, des dizaines de milliers de personnes se réunissaient pour participer à ces veillées de commémoration. Mais depuis les immenses manifestations pro-démocratie de 2019 et la reprise en main par Pékin de Hong Kong, elles sont interdites.

«Moralisatrice»

La magistrate, Amy Chan, lui a aussitôt adressé un blâme et les policiers ont reçu l’ordre de relever les numéros d’identité des personnes qui ont applaudi. «La loi ne permet jamais à quiconque d’exercer sa liberté par des moyens illégaux», a déclaré Mme Chan. «Elle (Mme Chow) était déterminée à attirer l’attention dans le but d’appeler le public à se rassembler», a-t-elle ajouté.

Certains cours dans les écoles et universités ont été revus pour encourager un plus grand patriotisme envers la Chine. Des médias critiques envers l’exécutif ont fait l’objet de perquisitions et certains de leurs dirigeants arrêtés. Un journal et deux sites d’information ont fermé en un peu plus de six mois.