Non, il ne s’agit pas d’un accident capillaire malheureux. Repérée sur les podiums des défilés printemps-été 2021 de plusieurs grands noms de la mode, comme Christian Dior, Hermès, Dolce & Gabbana et Louis Vuitton, la minifrange, ou «baby bang», est bel et bien l’une des tendances phares de cette année. Inspirée des 1990’s, elle se porte ultracourte et au-dessus des sourcils. Pas évidente à assumer au quotidien, elle se combine aussi bien avec une coupe courte que longue. Voici quelques exemples.