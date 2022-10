Royaume-Uni : La ministre de l’Intérieur de Liz Truss quitte le gouvernement

«Graves inquiétudes»

«Battante»

«A quoi sert une Première ministre dont les promesses ne tiennent même pas une semaine?», a asséné le chef de l’opposition travailliste Keir Starmer, énumérant toutes les mesures que Liz Truss a dû abandonner. Après cette séance au Parlement, Liz Truss devait répondre aux questions de journalistes lors d’une visite d’une usine au nord de Londres, mais a dû annuler pour s’entretenir avec Mme Braverman. Cette dernière, une ancienne avocate, candidate malheureuse à la course à Downing Street cet été, est une conservatrice très à droite qui se retrouvait chargée du très sensible dossier des traversées illégales de la Manche, qui atteignent des niveaux record.

Chute dans les sondages

Selon un sondage YouGov, seul un Britannique sur dix a une opinion favorable de Liz Truss, un sur cinq chez les électeurs du parti conservateur. Et 55% des membres du parti majoritaire estiment que Liz Truss devrait démissionner, contre que 38% qui souhaitent qu’elle reste en poste. A deux ans des prochaines élections législatives, l’opposition travailliste terrasse les conservateurs dans les sondages. Désormais, six députés de son parti ont déjà publiquement exhorté Liz Truss à partir. Faute de successeur évident, les conservateurs sont toutefois réticents à s’engager dans un nouveau et long processus de désignation d’un nouveau leader, et sont à la recherche d’un consensus pour s’accorder sur un nom, mais semblent loin d’y parvenir.