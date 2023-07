Pays-Bas: La ministre des Finances claque la porte du gouvernement

Les dernières semaines de débats ont particulièrement été houleuses au sein du parlement néerlandais. Sigrid Kaag, la ministre démissionnaire des Finances, l’a vécu de très près. Sa famille et elle ont été victimes «de haine, d’intimidation et de menaces», causant son départ du gouvernement, a-t-elle annoncé jeudi.«Cela a imposé un lourd fardeau à ma famille. C’était parfois difficile pour moi, mais supportable», a-t-elle ajouté dans un communiqué. «Pour ma famille c’est différent (...) j’ai décidé de ne pas me présenter au poste de chef du parti», a-t-elle conclu.