Diplomatie : La ministre française des Armées au Mali pour réduire les tensions

La France, et la communauté internationale, s’inquiète d’une éventuelle coopération du Mali avec le groupe militaire russe Wagner.

«L’abandon de la France»

Pour sa part, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a mis en garde contre le risque d’une détérioration des relations entre l’UE et Bamako en cas d’implication au Mali du groupe privé russe Wagner. «Cela affecterait sérieusement la relation entre l’UE et le Mali», a-t-il affirmé.

La France et l’Allemagne avaient prévenu la semaine dernière qu’un recours à Wagner pour former les forces armées maliennes et assurer la protection des dirigeants remettrait en cause leur engagement militaire au Mali. Le gouvernement malien avait rétorqué dimanche qu’il ne permettrait «à aucun État de faire des choix à sa place et encore moins de décider quels partenaires il peut solliciter ou pas».