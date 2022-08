Succession de Johnson : La ministre Liz Truss accusée de «décalage avec la réalité»

Liz Truss , en très bonne position pour l’emporter selon les sondages, s’oppose à l’ancien ministre des Finances Rishi Sunak sur la manière de réagir face à un contexte économique et social particulièrement tendu, avec une inflation dépassant les 10% et des grèves dans de nombreux secteurs contre l’érosion du pouvoir d’achat.

Baisses massives d’impôts

Il avance que les réductions proposées «favoriseraient les riches» et les «grandes entreprises», au détriment des petits entrepreneurs et des plus précaires. «Je ne vois pas comment la sauvegarde les stock options des dirigeants du FTSE 100 devrait passer avant le soutien aux plus pauvres de notre société, (…) cela ne peut pas être la bonne priorité», a estimé Michael Gove.