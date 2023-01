Londres (GB) : «Tout le monde criait et hurlait»

«J’ai entendu cette puissante détonation et j’ai pensé que ce n’était pas normal, et la minute suivante, tout le monde criait et hurlait», a raconté un voisin à l’agence de presse PA après la fusillade. Le prêtre en charge de l’office, le père Jeremy Trood, a expliqué à PA qu’il s’agissait d’une messe en hommage à Sara Sanchez, 20 ans, et à sa mère, mortes à un mois d’intervalle en novembre, la première d’une leucémie et la seconde d’une thrombose.