Etats-Unis: La mise à mort d’un prisonnier par peloton d’exécution suspendue

États-Unis : La mise à mort d’un prisonnier par peloton d’exécution suspendue

Le peloton d’exécution n’a été utilisé que trois fois aux États-Unis, à chaque fois dans l’Utah, depuis 1976, date à laquelle la Cour suprême a rétabli la peine capitale.

Getty Images via AFP

Richard Moore aurait été le premier condamné à mort tué en Caroline du Sud depuis plus d’une décennie.

Les fabricants refusant de fournir les ingrédients nécessaires à la confection d’une injection létale, Richard Moore avait dû choisir entre la chaise électrique et le peloton d’exécution – deux méthodes moins communes aux États-Unis et qui, selon ses avocats, violent l’interdiction constitutionnelle des «punitions cruelles et inhabituelles»