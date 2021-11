France : La mise en examen du ministre de la Justice est confirmée

Mercredi, la requête d’Eric Dupond-Moretti, ministre français de la Justice, n’a pas abouti. Il reste donc toujours inculpé de «prise illégale d’intérêts».

Soupçonné d’avoir profité de sa fonction pour régler ses comptes avec des magistrats quand il était avocat, le garde des Sceaux avait notamment soulevé l’»irrecevabilité des plaintes à l’origine de la saisine de la CJR» et «la partialité du procureur général près la Cour de cassation», François Molins, selon la même source.

«Ce refus n’est pas une surprise»

La commission d’instruction de la CJR, seule juridiction habilitée à poursuivre et juger les membres du gouvernement pour les crimes et délits commis «dans l’exercice de leurs fonctions», a également rejeté ses demandes d’annulation de la saisine de la commission et de la perquisition de quinze heures qui avait été menée le 1er juillet au ministère de la Justice.