Mise en service du bateau hyper-moderne de la CGN retardée

Un premier Naviexpress commandé par la CGN à Shiptec devait fendre les eaux du Léman entre Lausanne et Evian, cette année encore. Il n’en sera rien. La compagnie générale de navigation et la firme lucernoise ont annoncé le report de la mise en service de ce bijou de technologie hybride, à la fin de l'année 2024. Si le développement et la construction des nouveaux navires s'est déroulée selon le planning prévu, les essais effectués en environnement réel par le premier bateau ont démontré la nécessité de procéder à des modifications et améliorations. Les longs délais de livraison de certains composants, mais aussi le temps nécessaire à l’application des modifications ou encore celui prévu pour la formation du personnel naviguant ont fait l’objet d’une nouvelle planification.