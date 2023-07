Être guide au Montreux Jazz, c'est faciliter la vie des artistes

Son travail est peu connu du public, il est pourtant essentiel. Cynthia Othieno fait le lien entre les artistes et le festival. Cette année, la Genevoise s’occupe chaque jour d’une des célébrités du Stravinski. «Je commence ma journée très tôt, vers 7h30, avec le production manager du musicien. C’est lui qui s’occupe d’installer toute la scénographie du show. Je finis très tard, entre 1h et 2h du matin, puisque mon job se termine une fois que tout le monde est parti, l’artiste, bien sûr, mais aussi son équipe. Parfois, ça peut représenter une soixantaine de personnes», résume-t-elle.

Durant la journée, la guide – son titre officiel au Montreux Jazz – est aux petits soins pour les personnes dont elle a la charge. Elle leur remet, entre autres, leurs accès, leur montre où se trouvent leurs bureaux et leurs loges, leur présente l’équipe de production et coordonne leurs déplacements de leur hôtel à la salle de concerts en fonction de la météo, à pied ou en voiture selon leur désir. «Mon rôle est de rendre tout aussi facile que possible, même en cas d’imprévus. Il faut imaginer que certains artistes changent de pays tous les jours et sont en tournée depuis des mois. Mon objectif est de m’assurer qu’ils ne se fatiguent pas et qu’ils conservent toute leur énergie pour la scène», indique celle dont les principales qualités sont «le calme, la patience, la flexibilité, l’improvisation, la réactivité et la discrétion».