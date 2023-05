Espace: La mission privée est arrivée à la Station spatiale internationale

Les quatre passagers d’une mission privée organisée par l’entreprise américaine Axiom Space sont entrés, lundi, dans la Station spatiale internationale, dont les deux premiers Saoudiens à séjourner à bord du laboratoire volant. Rayana Barnawi, scientifique devenue la première femme saoudienne à se rendre dans l’espace, et Ali Al-Qarni, pilote de chasse de formation, ont pénétré tout sourire dans la station spatiale (ISS), en flottant en apesanteur.

«Je suis ici (…) pour représenter les espoirs et les rêves de tout le monde à la maison, tout le monde dans la région», a déclaré Rayana Barnawi lors de la cérémonie de bienvenue organisée juste après leur arrivée. «Nous sommes rassemblés ici avec différentes cultures, et cette collaboration internationale montre comment l’espace peut rassembler tout le monde.»

Les deux voyageurs saoudiens sont accompagnés de l’entrepreneur américain John Shoffner et de la commandante de la mission, Peggy Whitson, ancienne astronaute de la NASA dont c’est le quatrième séjour dans l’ISS. Elle est chargée d’encadrer et d’aider les trois novices. «C’est super d’être de retour ici», s’est réjouie Peggy Whitson, en disant se sentir «comme à la maison». Ils ont été accueillis par les sept astronautes déjà à bord de l’ISS: trois Russes, trois Américains et un Émirati.