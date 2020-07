Football

La MLS reprend, mais les têtes sont ailleurs

Le championnat nord-américain a repris avec la victoire à l'arraché d'Orlando contre l'Inter Miami de David Beckham (2-1), après une cérémonie antiraciste et alors que le coronavirus rôde toujours.

Nani jubile sur son but décisif.

L'attaquant portugais Nani, ancien joueur de Manchester United, a donné la victoire à Orlando (97e), qui avait égalisé par Chris Mueller (70e) après l'ouverture du score de Juan Agudelo peu après la pause, à huis clos dans le complexe ESPN's World Wide of Sports de Disney World en Floride.

Peu avant le coup d'envoi, des dizaines de joueurs de différents clubs de MLS se sont alignés autour du terrain pour protester en silence contre le racisme et les violences policières. Les joueurs vêtus de t-shirts noirs et portant des gants noirs ont levé le poing vers le ciel nocturne pendant huit minutes et 46 secondes - une référence à la mort le 25 mai de George Floyd à Minneapolis après ce laps de temps, le cou sous le genou d'un policier.