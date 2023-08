Football: La MLS s’invite dans le débat sur l’avenir de Mbappé

«Mbappé veut venir dans la ligue et une équipe de la MLS veut accomplir quelque chose d’unique?, s’est interrogé le commissaire de la ligue Don Graber au média britannique «Daily Record». La MLS est ambitieuse et innovatrice, qui sait quel genre de structure nous pourrions créer pour ça.»

Les probabilités de voir Mbappé en MLS à brève échéance semblent cependant rachitiques. A 24 ans, le champion du monde 2018 semble lorgner une ligue et un club plus huppés et plus compétitifs.