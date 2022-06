Equateur: La mobilisation indigène contre le gouvernement se durcit

Équateur : La mobilisation indigène contre le gouvernement se durcit

Au lendemain d’une tentative d’invasion du Parlement par les manifestants, le calme est loin d’avoir été retrouvé à Quito.

La mobilisation indigène contre le gouvernement entre vendredi, dans son douzième jour en Equateur, au lendemain d’ une tentative d’invasion du Parlement , signe d’un durcissement des manifestations qui ont fait un total de six morts dans le pays andin.

Trois personnes ont péri durant cette nouvelle journée de protestations, qui se sont étendues à d’autres points de la capitale, selon l’Alliance des organisations de défense des droits de l’homme, qui avait fait état de trois premiers décès survenus entre lundi et mercredi.

Convoi «agressé par un groupe violent»

Ce jeudi, un manifestant de 39 ans a été tué d’une balle, et un jeune est mort auprès de lui. À Caspigasi, dans la banlieue de Quito, un indigène est mort dans un affrontement avec des militaires, selon l’Alliance.

L’armée a de son côté indiqué que des soldats qui assuraient la sécurité d’un convoi transportant de la nourriture ont été «agressés par un groupe violent» à Caspigasí, et que 17 militaires ont été gravement blessés.

L’Alliance des organisations de défense des droits de l’homme a par ailleurs aussi fait état de 92 blessés et 94 interpellations depuis le 13 juin. La police a de son côté annoncé que 74 de ses membres avaient été blessés.

«Dans l’intérêt du dialogue et de la paix»

Ce centre culturel sert traditionnellement de point de rencontre aux indigènes dans la capitale et son libre accès représentait une des conditions des manifestants pour entamer des négociations.

«C’est une victoire de la lutte!» a salué mégaphone en main le leader indigène Leonidas Iza, dirigeant de la Confédération des nationalités indigènes d’Equateur (Conaie), plus grande organisation indigène du pays.

Le gouvernement a finalement autorisé les manifestants à investir ce lieu symbolique, «dans l’intérêt du dialogue et de la paix», a déclaré le ministre du Gouvernement, Francisco Jiménez, dans une vidéo transmise aux médias.

«L’objectif est que cessent les blocages de rues, les manifestations violentes et les attaques dans différents lieux», a ajouté le ministre, tandis que le chef de l’Etat Guillermo Lasso, diagnostiqué mercredi positif au Covid-19, est contraint à l’isolement.

Gaz lacrymogène et grenades assourdissantes

Les policiers déployés sur place les en ont empêchés en faisant usage de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes. Les marcheurs ont riposté avec violence en lançant des pierres, des feux d’artifice ainsi que des cocktails molotov.

Près de 14’000 manifestants dans tout le pays

Lors des manifestations de 2019, des manifestants avaient pris d’assaut le siège du gouvernement et brièvement envahi le Parlement, incendié le bâtiment de l’Inspection des finances et attaqué les locaux de deux médias. Les indigènes avaient alors rejeté la responsabilité sur des «infiltrés».

Près de 14’000 manifestants sont mobilisés dans tout le pays pour protester contre la hausse du coût de la vie et exiger notamment une baisse des prix des carburants d’après la police, qui estime leur nombre à près de 10’000 dans la capitale Quito.

Si certaines de ces marches sont relativement calmes et festives, des violences éclatent souvent à la faveur de la nuit. La capitale est en partie paralysée.

En préalable à toute négociation, la Conaie exige aussi l’abrogation de l’état d’urgence en vigueur dans six des 24 provinces et dans la capitale, appuyée par un important déploiement sécuritaire et un couvre-feu nocturne.