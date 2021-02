Birmanie : La mobilisation s'intensifie, tout comme la pression sur la junte

À Rangoun comme ailleurs, les manifestations et les initiatives citoyennes se sont poursuivies samedi, dans le pays, en réaction au coup d’Etat du 1er février.

A Rangoun, les manifestants se sont rassemblés, trois doigts levés en signe de résistance, et le trafic s'est arrêté dans un concert de klaxons pour célébrer l'anniversaire du héros de l'indépendance birmane, le général Aung San, qui aurait eu 106 ans, samedi.

NurPhoto via AFP

Il était aussi le père d'Aung San Suu Kyi, l'ex-cheffe de facto du gouvernement, renversée par le coup d'Etat et désormais détenue au secret depuis treize jours dans une résidence de Naypyidaw, la capitale administrative du pays, où elle est «en bonne santé», selon un message publié par son parti sur Facebook, samedi.

Des comités de citoyens antijunte

Frappant sur des casseroles et des poêles, une action habituellement associée à la présence du mal, ils se répondaient en criant: «Nous, les habitants de San Chaung, sommes-nous unis?». «Nous le sommes! Nous le sommes!»

«Nous ne jouerons plus au football que dans la rue, jusqu'au retour de la démocratie», a dit Kyaw Zin Htet, un gardien de but. «Nous ne jouerons plus au sein de l'équipe nationale sous la dictature militaire».