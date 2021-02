Birmanie : La mobilisation se poursuit contre le coup d’État

Les Birmans descendaient jeudi pour une sixième journée consécutive dans les rues contre le coup d’État qui a renversé Aung San Suu Kyi, tandis que Washington a annoncé des sanctions contre la junte.

«Libération immédiate»

Depuis le 6 février, les Birmans descendent par centaines de milliers dans les rues. Ce vent de contestation est inédit depuis le soulèvement populaire de 2007, la «Révolution de safran» menée par les moines et violemment réprimée par les militaires. Mais les foules étaient moins importantes ces derniers jours. Les autorités ont interdit depuis lundi soir les rassemblements de plus de cinq personnes à Rangoun, Napypidaw, la capitale administrative, et dans d’autres villes, et ont décrété un couvre-feu.