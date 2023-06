Vufflens-la-Ville (VD): La mobilisation villageoise a eu raison du projet de carrière d’Orllati

Face à la mobilisation de ses administrés, l’Exécutif de Vufflens-la-villle (VD) a mis fins aux études et discussions avec le géant de la construction. La Municipalité l’a annoncé lors d’une séance, mercredi. «C’est une bonne nouvelle, mais ce n’est qu’un répit. Orllati ne lâchera jamais l’affaire. En tout cas pas tant qu’on continuera à construire des trucs en béton dans tous les coins de ce canton!», ont réagi des citoyennes auprès de « 24 heures ». Alors que le site figure dans le Plan directeur de carrières du Canton, rien n’empêchera Orllati, ou l’un de ses concurrents, à entreprendre une nouvelle approche auprès des autorités locales, à moyen terme.

Grondements des terres, le mouvement pour contrer ce projet qui avait installé une ZAD (zone à défendre) sur les lieux convoités par Orllati, a salué la décision de l’Exécutif de Vufflens-la-Ville (VD). «Quand nous nous sommes installés là-bas, le but était de rendre visible le problème et de sensibiliser la population locale en espérant qu’elle s’emparerait du problème. On voit donc que c’est une stratégie gagnante», s’est réjoui un de ses membres, dans les colonnes du quotidien vaudois.