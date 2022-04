Suisse : La mobilité électrique «ne cesse de gagner du terrain»

Entre janvier et mars, «les voitures électriques représentaient 16,3% des nouvelles immatriculations», constate l’OFEN, qui lance une nouvelle campagne dans le cadre de son programme SuisseEnergie.

««Soyez au courant» s’adresse de manière ciblée aux personnes qui songent à acheter une nouvelle voiture ou qui se trouvent déjà dans le processus d’achat», explique l’OFEN. Le site Internet leur fournira des informations sur les dernières avancées de la technique et sur la manière dont cette nouvelle forme de mobilité s’adapte au quotidien et au logement de chacun. Une section «questions fréquentes» est disponible et il est possible de contacter directement des spécialistes en énergie.