La mode courtise les joueuses de foot

Après les nouveaux prodiges du tennis, la mode s’intéresse désormais aux joueuses de foot. La Coupe du monde féminine de football, qui a lieu du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande, est une occasion en or pour les marques de faire de ces sportives les visages de leurs nouvelles campagnes publicitaires.

Vêtements de sport et de luxe

Calvin Klein a choisi plusieurs joueuses comme égéries. Parmi elles, la capitaine de l’équipe américaine Alex Morgan (34 ans et déjà championne du monde en 2015 et 2019), l’Anglaise Chloe Kelly (25 ans), la Française Kenza Dali (32 ans), la Japonaise Mana Iwabuchi (31 ans) et l’Australienne Mary Fowler (20 ans).