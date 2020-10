Mode : La mode de demain dans l’œil des jeunes créateurs

La 35e édition du festival de Hyères, concours destiné aux jeunes créateurs professionnels donne un aperçu de la haute couture du futur.

Écoresponsables, les jeunes créateurs de mode repérés au festival de Hyères ont recours aux savoir-faire ancestraux et à des matières innovantes, parfois surprenantes, pour réinventer la haute couture élitiste.

Broderies sur paille, couvre-chefs tissés ou sérigraphiés avec des cheveux, maille «haute sculpture»: l’audace et l’ingéniosité ont marqué la 35e édition du festival international qui s’achève lundi dans le sud de la France, et reconnu comme le plus ancien concours au monde destiné aux jeunes professionnels.