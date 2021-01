En cette période, tout le monde lâche du lest sur le look. Pourtant, mode et training ne sont pas incompatibles. Les Scandinaves nous montrent comment les porter avec style.

Pour certains, le sentiment d’en être déjà à leur 1003e jour de home office se fait sentir. Entre les séances via Zoom et les pauses-café solitaires, notre tenue est devenue plus décontractée. Au point de faire du training notre nouvel uniforme de travail. Mais cette tenue n’est pas forcément associée à un style négligé. Les influenceurs scandinaves nous montrent comment les porter avec classe.

Pour le look que l’on voit sans cesse sur Instagram ces jours-ci, il ne faut rien de plus qu’un pantalon de survêtement, idéalement avec le sweat-shirt à capuche assorti, des baskets et un long manteau. Le résultat ressemble à cette photo de Jeanette Madsen:

L’influenceuse Tine Andrea, elle, nous montre que le tout fonctionne aussi merveilleusement bien avec des accessoires d’hiver. La star de sa tenue est une écharpe XXL, enroulée avec désinvolture. Le chapeau apporte une petite touche sympathique supplémentaire:

Mais la couleur du training ne doit pas nécessairement être la même que celle du haut. Caroline Blomst démontre ici à quel point un look peut être élégant dans une tenue en noir et blanc avec de grosses bottes:

Amaka Hamelijnck mise sur un look dans des tons clairs. Elle combine un col roulé crème et un bonnet avec son ensemble vert pastel: