La mode italienne est de retour mais pas comme avant

Ce sont des mannequins, hommes et femmes, de tous âges et de toutes origines qui ont défilé pour Fendi, mercredi 23 septembre, à la Fashion Week de Milan. À défaut de pouvoir faire venir les stars américaines du secteur tels que Bella Hadid, Kaia Gerber et Kendall Jenner (Covid oblige), Fendi a recruté des mannequins d’une autre époque, dont Pénélope Tree, 70 ans, et Yasmin Le Bon, 55 ans, des tranches d’âges qu’on n’ a pas l’habitude de voir sur le catwalk. La maison italienne a également joué sur l’aspect Body Positive en faisant défiler Jill Kortleve et Ashley Graham (ci-dessous) .