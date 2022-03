La mode joue l’excès

Après deux ans de pandémie, les marques semblent vouloir se rattraper et misent sur l’excès. Point de sobriété ici, l’oversize est célébré sous toutes les coutures. Les corps flottent dans des manteaux, des vestes, des robes et des bottes, sans jamais disparaître. Un jeu de volumes qui structure la silhouette. De Prada, à Dolce & Gabbana en passant par Off-White, voici une sélection des plus beaux modèles repérés aux Fashion Weeks de Milan et de Paris.