La mode séduit les nouvelles stars du tennis

Lundi 3 juillet, lors de l’arrivée de Jannik Sinner sur le court central de Wimbledon, un détail attire l’attention. À la place de son habituel sac de sport, le joueur de tennis italien âgé de 21 ans, porte sur l’épaule un sac Gucci monogrammé. Le numéro 8 mondial est la nouvelle égérie de la marque de mode italienne. Celle-ci explique dans un communiqué que cet accessoire «conçu spécialement pour le tournoi symbolise le partenariat unique entre l’athlète et Gucci». Une nouveauté dans le monde du tennis où les sportifs sont sponsorisés par des grands équipementiers et des horlogers, mais rarement par des poids lourds de la Fashion Week.

On peut même parler d’une tendance qui va croissant puisque Jannik Sinner n’est pas le seul prodige de la raquette à avoir été séduit. Au début de l’année, Carlos Alcaraz , numéro 2 mondial, posait pour une campagne publicitaire de Calvin Klein, comme l’avait fait, avant lui, son compatriote Rafael Nadal.

Quelques mois plus tard, fin juin, l’Espagnol âgé de 20 ans, a été nommé ambassadeur de Louis Vuitton: «Lorsque l’opportunité de travailler avec l’équipe s’est présentée, cela m’a immédiatement semblé être un partenariat parfait.» De son côté, le malletier français a indiqué qu’une série de produits verrait prochainement le jour.

La démarche de Gucci et Vuitton s’explique notamment parce qu’à l’origine, avant de créer du prêt-à-porter, les deux maisons s’étaient illustrées dans la maroquinerie et la fabrication de bagages. A contrario, Hugo Boss, qui signe l’équipement sportif de Matteo Berrettini (36e au classement ATP) depuis 2022, a toujours été un spécialiste de la confection masculine. L’alliance de la griffe allemande avec le tennisman italien, âgé de 28 ans, a même accouché d’une collection. Le label l’habille aussi hors des courts. C’était le cas au dernier MET Gala (voir le post ci-dessous). Rappelons d’ailleurs que l’hôte d’honneur de cette édition n’était autre qu’un certain Roger Federer, grand ami d’Anna Wintour.