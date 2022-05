droits des femmes: La mode soutien le droit à l’avortement

Remboursements des frais d’IVG

Gucci a publié dimanche un communiqué de presse dans laquelle on peut lire: «Alors que nous sommes aujourd’hui confrontés à un moment critique de l’histoire des États-Unis, Gucci reste inébranlable dans sa conviction que l’accès aux soins de santé reproductive est un droit humain fondamental.» La marque de luxe s’engage à rembourser les frais de déplacement de tout employé américain qui a besoin d’accéder à des soins de santé non disponibles dans son État d’origine. «Gucci continuera également à soutenir les organisations partenaires qui permettent l’accès à la santé reproductive et protègent les droits de l’homme, en particulier pour les plus vulnérables», déclare la marque. Ce n’est pas la première fois que Gucci s’exprime sur les droits reproductifs: lors de la collection de la croisière 2020, Alessandro Michele, directeur de la création de la maison, avait présenté des pièces comportant divers messages faisant référence à la lutte pour l’égalité des sexes, notamment avec le slogan «My Body My Choice» (voir l’image en tête de cet article).